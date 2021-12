Silážovanie nie je jednoduchý proces

Nielen drobní chovatelia ale všetci chovatelia, ktorí chovajú zvieratá na úžitok, chcú, aby ich chov prebiehal v poriadku, aby ich zvieratá boli zdravé a nechýbalo im nič. Chovatelia si uvedomujú, že keď sa dobre postarajú o svoje zvieratá, tak oni im to oplatia – kravy, kozy mliekom, sliepky vajíčkami a podobne. Zvieratá musia mať svoj priestor, vhodné podmienky na chov a musí byť im podávaná kvalitná a vyvážená strava. V mnohých prípadoch postačí, ak sú kravy, ovce, či kozy vyhnané na pašu, aby sa napásli na lúke, no nie vždy je to možné. Keď to nie je možné, vtedy je potrebné nájsť alternatívu. Tou môže byť siláž, ktorá vzniká procesom silážovanie. Silážovanie je dosť zložitý proces a aby bol úspešný, musí sa dodržať všetko potrebné, musia všetky fázy byť vykonané presne. To, ako silážovanie prebieha, podľa toho sa určuje kvalita siláže.

Silážovanie svojpomocne alebo osloviť firmu, ktorá ponúka už hotovú siláž?

Podmienky na silážovanie

Je možné sa venovať a robiť silážovanie aj svojpomocne, no ak nemáte k tomu všetko potrebné, nemáte stroje a najmä skúsenosti, tak vám vedia externé firmy pomôcť. Pre ne je silážovanie hlavná náplň a majú všetko potrebné, majú stroje a samozrejme vedia, ako na to. Kvalifikovaní pracovníci vo firmách, ktorých hlavnou náplňou je silážovanie, vedia presne, aký postup je správny a čo robiť. Výsledkom kvalitného silážovania je kvalitná siláž, ktorou môžete kŕmiť svoje zvieratá. Viete, ako spoznáte, že siláž nie je kvalitná? Viete, akú siláž určite nepodávate svojim zvieratám? Ak vykonávate silážovanie svojpomocne, tak si dajte pozor už pri zbere, pretože tam silážovanie už začína. Dajte pozor, aby sa pri zbere nezozbieralo niečo, čo tam nepatrí. Zničíte tak kvalitu už na samom začiatku. Vôňa siláže tiež napovie, či je kvalitná a či je vhodná na kŕmenie vašich zvierat. Ak vôňa je kyslá, určite ju nepodávajte vašim zvieratám. Zafarbenie je tiež dôležité. Tmavá farba vám napovie, že niečo nie je v poriadku so silážou, ktorú chcete podať vašim zvieratám. Siláž musí byť príjemne aromatizovaná a hlavne energeticky vyvážená, aby zvieratá dostali všetky potrebné živiny a vitamíny, ktoré potrebujú. Ak hľadáte viac informácií o silážovaní, prípadne hľadáte firmu, ktorá sa venuje silážovaniu, navštívte webovú stránku https://www.vetagro.sk/.