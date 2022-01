Proktológia, pred jej návštevou je potrebná aj domáca príprava

Každý druhý človek má v súčasnosti nejaký problém s konečníkom. Najčastejším ochorením, ktoré postihuje ľudí sú hemoroidy. O tom aspoň hovoria svetové štatistiky. Za život sa s nimi stretne skoro každý, najmä po dovŕšení dvadsiateho piateho roka života. Proktológia je lekársky odbor, ktorý sa tomuto ochoreniu venuje. Ambulanciu proktológie samozrejme navštevujú pacienti aj s mnohými inými a závažnejšími diagnózami ako je napríklad zápal v konečníku, rôzne výrastky, polypy, ale i rakovina análneho otvoru a konečníka. Ešte pred samotnou návštevou ambulancie proktológia vás čaká určitá domáca príprava o ktorej si dnes povieme viac. Budete tak na samotné vyšetreniu pripravení a nič vás nezaskočí.

P roktológia a čo vás čaká pri prvom vyšetrení

Zdravotné problémy vyriešené na proktológii

Práve proktológia patrí medzi ambulancie, z ktorých majú ľudia určitý strach alebo sa u nich prejavuje mierny ostych. Samotné vyšetrenie konečníka však nie je vôbec bolestivé, len mierne nepríjemné. Ale aj tomuto pocitu vie zabrániť skúsený lekár z proktológie. Veľa pacientov, kvôli svojim negatívnym pocitom odmieta návštevu doktora a často si svojim strachom zanedbávajú svoj zdravotný stav natoľko, že je nutná aj chirurgická liečba. Ako s každým problémom, aj s tým s análnym otvorom a konečníkom, je potrebné zájsť do ambulancie proktológa. Pred samotnou návštevou ešte musíte navštíviť svojho obvodného lekára. Ten vám po vypočutí si vašich zdravotných problémov vypíše odporúčanie na proktológiu. Následne sa musíte u tohto odborníka objednať. Niekde bude nutná osobná návšteva ambulancie, inde stačí zavolať a stanovia vám termín prvého vyšetrenia. Zdravotná sestra vám už pri samotnom objednávaní dá inštrukcie ako sa máte doma pripraviť pred vyšetrením. Odporúči vám, aby ste si v bežnej lekárni zakúpili glycerínové čapíky, ktoré si môžete zakúpiť bez lekárskeho receptu. Večer pred vyšetrením je potrebné zaviesť do konečníka 2 ks týchto čapíkov. Ďalšie dva čapíky aplikujte 2 až 3 hodiny pred vyšetrením. Ich účinok sa dostaví relatívne rýchlo, maximálne do 30 minút. Takto pripravení sa môžete dostaviť na vaše prvé vyšetrenie u proktológa.