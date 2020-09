Prináša cestovanie vlakom zadarmo nejaké výhody?

Cestovanie vlakom zadarmo na Slovensku prinieslo bujarú debatu o tom, či to bolo správne rozhodnutie alebo nie. Mnoho ľudí sa sťažuje, že je to veľmi zlý nápad, vlaky nechodia načas. V skutočnosti ľudia kritizujú, že vlaky zadarmo vôbec nie sú, no majú pravdu. Rozhodnutie, aby niektoré skupiny ľudí cestovali zadarmo prijali politici, ktorí dotujú zo štátneho rozpočtu slovenské železnice. Niektorí si platia obyčajné cestovné. IC vlaky dokonca reálne odrážajú náklady na cestovanie vlakom. Ale zamysleli sme sa niekedy aj nad tým, či cestovanie vlakom zadarmo má nejaké výhody?

Aké sú výhody cestovania vlakom zadarmo?

Podmienky cestovania vlakom zadarmo

Asi sa môžeme všetci zhodnúť na tom, že doprava vlakom nie je dokonalá a má svoje muchy, no aj cestovanie vlakom zadarmo má svoje výhody. Najväčšou výhodou je určite, že mnohí uprednostnia cestu vlakom než autom, a teda naše cesty budú odľahčené. Samozrejme počas cestovania vlakom je nižšie riziko nehody a úrazu než pri cestovaní autom. Cestovanie vlakom zadarmo podporuje mobilitu študentov a žiakov aj zo sociálne slabších rodín. Žiaci a študenti môžu vďaka bezplatnej doprave cestovať aj do škôl, ktoré sú vzdialené od ich miesta trvalého bydliska. Títo študenti môžu cestovať aj na výlety so svojimi spolužiakmi a rodiny tak ušetria nejaké financie. Ďalšou výhodou je samozrejme, že sa neznečisťuje životné prostredie, keď ľudia uprednostňujú cestovanie vlakom. Autá vypúšťajú veľké množstvo škodlivých látok do životného prostredia. Ak by viac ľudí cestovalo verejnou dopravou, životné prostredie by sa nám poďakovalo. Hoci nejde o cestovanie vlakom zadarmo, no mnoho ľudí môže cestovať vlakom oveľa lacnejšie, a tým aj štát podporuje prácu mimo miesta trvalého bydliska. Mnoho ľudí nemá prácu v okolí a musí cestovať za kariérou a prácou ďalej, využívajú zvýhodnené cestovanie.

Pre koho je cestovanie vlakom zadarmo?

Ak si myslíte, že cestovanie vlakom zadarmo je len pre žiakov a študentov sa mýlite. Cestovanie vlakom zadarmo môžu využívať aj deti do veku 6 rokov, poberatelia dôchodkov, ako napríklad vdovského, invalidného alebo starobného, hoci ich vek je do 62 rokov. Ak ste poberateľmi dôchodkov, stačí, aby ste priniesli potvrdenie zo Sociálnej poisťovni, že ste poberateľmi dôchodku a následne požiadate o vydanie preukazu železničnú spoločnosť. Ak vás téma cestovanie vlakom zadarmo zaujala a chcete sa dozvedieť viac, navštívte webovú stránku https://silverdium.sk/.