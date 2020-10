Pracovná prilba je jednou z najdôležitejších častí pracovného odevu, vyberajte ju preto s maximálnou vážnosťou

Pri výkone každej profesie používame hlavu a aj z tohto dôvodu by sme jej mali zabezpečiť adekvátnu dávku ochrany. Tá je zabezpečená predovšetkým vďaka pracovnej prilbe a nejeden zamestnanec si ju spája s nepríjemným pocitom či dokonca obmedzením pohybu. Pocity sú však len malou obetou oproti rozsahu úrazov a ich vážnosti, ktorým dokáže pracovná prilba predísť a jej hlavnou úlohou je zvýšenie bezpečnosti počas výkonu povolania. Tento diskomfort môže byť vo väčšine prípadov spôsobovaný práve nesprávnym výberom typu pracovnej prilby alebo jej veľkosti. Nosenie pracovnej prilby ako časti pracovného odevu určite nezanedbávajte. Riziko úrazu je totižto prítomné kedykoľvek a prípadné poranenie hlavy je často spojené s vážnym alebo dokonca so smrteľným zranením.

Pracovná prilba by mala byť pri určitých povolaniach neodmysliteľnou súčasťou výbavy zamestnanca

Vzhľad a funkčnosť pracovnej prilby

Pracovná prilba a jej nosenie je totižto neraz kontrolované aj z hľadiska inšpektorátu práce a za nerešpektovanie nariadení v tejto oblasti hrozia zamestnancovi a zamestnávateľovi nemalé finančné sankcie. Riziko pracovného úrazu v oblasti hlavy však nehrozí len pri výkone určitých typov povolaní a úraz na nás číha pokojne aj doma. Pracovnú prilbu by sme teda mali mať aj v domácich podmienkach a na hlavu by sme si ju mali nasadiť aj pri určitých prácach na stavbe či rekonštrukcii vlastného rodinného domu alebo priľahlých stavieb. Variantov pracovnej prilby je hneď niekoľko a pri jej obstarávaní by sme mali vychádzať predovšetkým z analýz rizík, ktoré na nás číhajú. Tie sa následne môžu líšiť v závislosti od pracovného prostredia a jej konkrétnych špecifikácií. Z tohto pohľadu je povolanie a povolanie. Pri niektorom z nich nemusí vôbec existovať riziko pádu ťažkých predmetov z výšky a prilba by mala chrániť predovšetkým pred nárazom do pevnej konštrukcie či iného predmetu. V takomto prípade bude plne postačovať čiapka vybavená plastovou výstuhou a jej hmotnosť je do 200 g. Istú dávku variability potom v praxi prináša dĺžka šiltu, ktorú si viete prispôsobiť podľa konkrétneho prostredia.