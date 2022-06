Je zasklenie terasy dobrý nápad?

Vlastníte dom či chatu s terasou, ktorú však využívate len príležitostne, keďže veľakrát vám v pobyte na nej bráni nepriaznivé počasie? Radi by ste na vašej terase trávili čas aj počas zimných mesiacov či počas daždivých letných dní? Ak áno, zasklenie terasy je pre vás ideálnym riešením. Vďaka zaskleniu terasy nebudete ovplyvnení tým, aké je aktuálne počasie či ročné obdobie a navyše budete mať stále výhľad na vašu záhradu a jej okolie. Ak máte záujem o priestor pre relax, v ktorom budete mať pocit, že sa nachádzate v exteriéri a zároveň budete chránení pred vplyvmi počasia, zasklenie terasy je pre vás vhodným riešením.

Možnosti zasklenia terasy

Výhody zasklenia terasy – poznáte ich?

Pokiaľ by ste radi zasklili vašu terasu, je potrebné, aby bol vybudovaný pevný a kvalitný základ terasy, ako aj jej zastrešenie. Ak sú tieto dve podmienky splnené, na rad môže prísť výber vhodného typu zasklenia. Na výber máte z posuvného zasklenia, ktoré funguje na rovnakom princípe ako posuvné dvere alebo z pevného zasklenia, ktoré nie je možné otvoriť. Možnosťou je samozrejme aj kombinácia pevného zasklenia spolu s posuvným zasklením. Ak ste sa už rozhodli, aký typ zasklenia si zvolíte, ďalej máte na výber z druhov skla i z druhov rámov. V prípade, že máte záujem o čo najhrubšie sklo s vysoko efektívnymi izolačnými vlastnosťami, vhodnou voľbou pre vás bude trojsklo. Ďalšou možnosťou je použitie dvojskla, ktoré sa svojimi izolačnými vlastnosťami od trojskla líši len minimálne. Materiál, ktorý je použitý ako rám skla je vhodné vybrať tak, aby zapadol do dizajnu vášho domu a taktiež tak, aby mal pre zhotovenie zasklenia vašej terasy vhodné technické vlastnosti. Najčastejšie používanými materiálmi sú plast, drevo a hliník.

Kto by sa mal postarať o zasklenie vašej terasy?

Zasklenie terasy je prácou, o ktorú by sa mala postarať skúsená osoba, ktorá vie, ako je potrebné postupovať. V prípade, že so zasklením terasy už máte skúsenosti a viete, ako by ste pri takejto práci mali postupovať, služby odborníka pre vás pravdepodobne nebudú potrebné. Väčšina ľudí však potrebné skúsenosti a vedomosti nemá a práve v takom prípade je vhodné práce týkajúce sa zasklenia terasy prenechať na profesionála. O zasklenie terasy sa pre vás s radosťou postarajú odborníci, ktorých nájdete na webovej stránke https://www.terasa-snov.sk/.