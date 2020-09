Crowdfunding je spôsob, akým môžete zrealizovať váš sen

Máte skvelý nápad, no nemáte dostatok finančných prostriedkov na jeho uskutočnenie? Chcete vydať vlastné dielo, ale brzdia vás financie? V súčasnom svete je začiatok podnikania skutočne zložitý. Málokto má dosť peňazí na to, aby ho bez problémov mohol rozbehnúť. Dnes sa teda bližšie pozrieme na to, aké sú možnosti v prípade, že do tejto kategórie šťastných ľudí nepatríte. Okrem úverov a pôžičiek od banky či iných investorov, je tu aj takzvaný crowdfunding. Tento pojem je vo svete celkom známy, no u nás ho pozná iba málokto.

História crowdfundingu na území Slovenska

História crowdfundingu

Poďme sa najprv spoločne pozrieť, o čo vlastne v tomto pojme ide. Jeho podstatou je financovanie davom. To znamená, že keď presvedčíte dostatok ľudí o tom, že váš projekt má zmysel a oni sa ho rozhodnú financovať, môžete sa pustiť do jeho realizácie. Jednoduché, však? No vzhľadom na to, že konkurencia je pomerne vysoká, máte šancu uspieť iba vtedy, keď je váš projekt skutočne dobre prepracovaný a dokáže zaujať. Čo sa týka crowdfundingu na Slovensku, jeho začiatky siahajú do roku 2015, kedy vznikla crowdfundingová platforma s názvom StartLab. Prezentovať tam môžete svoj projekt týkajúci sa takmer čohokoľvek, čo je verejnoprospešné. Verejnosť má k vášmu projektu prístup, môže si pozrieť jeho rozpracovanie a na základe toho sa rozhodnúť, či ho finančne podporí alebo nie. V niektorých prípadoch sa majiteľ projektu zaväzuje vrátiť istú odmenu svojim prispievateľom. To závisí však od toho, ako je projekt postavený.

Crowdfunding – ako začať?

Crowdfunding funguje na tom, že vy vytvoríte projekt a verejnosť sa rozhodne, či ho podporí. Z toho jasne vyplýva, že váš projekt musí byť skutočne unikátny. Dobre urobíte, ak celý projekt niečím ozvláštnite. Skúste napríklad natočiť video, v ktorom svoj projekt predstavíte a spropagujete. Keď vás ľudia uvidia „naživo" vo videu, bude to pre nich autentickejšie. Nezabudnite takisto spomenúť odmeny. Je na vás, či sa rozhodnete pre finančné odmeny pre tých, ktorí prispejú, alebo to bude odmena v podobe malého darčeku. Crowdfunding je niečo, čo dokáže neuveriteľne pomôcť tomu, kto nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, no má skvelé nápady na podnikanie.