Biele, ružové či červené darčekové víno

Azda na svete neexistuje dospelý človek, ktorému by víno vyslovene nechutilo. Samozrejme, že niekto preferuje pivo, whiskey, destiláty prípadne likéry, avšak víno má svoje nezastupiteľné miesto na našich stoloch celkom určite tiež. Darcekove vino sa ideálne hodí k hydinovému mäsu, červenému mäsu, rybám, pizzi alebo syrom. Preto sa dá víno konzumovať k obedu ako aj k večeri. Dokonca sa hovorí, že víno je o niečo zdravšie ako pivo. Pravdepodobne pivári by s týmto názorom nesúhlasili, ale sto ľudí sto chutí. Každý nech si doprajete do pohára to, čo mu chutí. Poďme sa teda spolu pozrieť na to, aké zdraviu prospešné látky v sebe ukrýva biele, ružové ako aj červené darčekové víno.

Zdraviu prospešné látky v darčekovom víne

Relax s darčekovým vínom

Víno, ako je dobre známe sa vyrába z hrozna. Hrozno ako také je plné vitamínov a taktiež aj antioxidantov. Je potrebné však poznamenať, že veľké množstvo alkoholu pre zdravie prospešné samozrejme nie je. Víno však obsahuje až 85% vody a jeho striedme pitie môže dodať ľudskému organizmu množstvo prínosov. A je tomu tak z toho dôvodu, že hrozno obsahuje spomínanú vodu, draslík, vlákninu, kyselinu listovú ako aj vitamíny B, C a E. Dokonca v hrozne sa nachádza veľmi potrebný a navyše aj prírodný antioxidant resveratrol. Tento antioxidant sa nachádza v hroznovej šupke a nášmu telu poskytuje ochrannú funkciu pred voľnými radikálmi. Dokonca je všeobecne známe, že pohár vína dokáže znížiť pravdepodobnosť infarktu a rovnako dokáže zabrániť aj vzniku a rozvoju neurologických chorôb. Najnovšie štúdie tiež poukazujú na to, že pravidelné, no striedme pitie vína udržuje mozog v lepšej kondícii. Víno navyše zlepšuje cirkuláciu krvi v obehu, rozťahuje cievy a dokonca dokáže zvýšiť hladinu dobrého cholesterolu. Červené víno navyše pomôže v boji proti obezite. Dôvodov prečo si dopriať vínko je teda skutočne mnoho.

Kde si môžem darčekové víno objednať?

